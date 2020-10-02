سعر اليورو اليوم الجمعة 2-10-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:12 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 2-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك الخليجي، مقابل انخفاضه أمام الجنيه في بنك مصر وبنك قناة السويس.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.57 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، أما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.69 جنيه.
وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك الخليجي، مقابل انخفاضه أمام الجنيه في بنك مصر وبنك قناة السويس.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.57 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، أما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.69 جنيه.
سعر اليورو اليوم الجمعة 2-10-2020 في البنوك المصرية
وفي المصرف المتحد تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.3.7 جنيه وللبيع 18.57 جنيه، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه.
أسعار اليورو
وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه.