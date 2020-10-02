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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2-10-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:24 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 2-10-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والبنك الأهلي المصري، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 2-10-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.69 جنيه، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.60 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكل فسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.60 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

أما في بنك عودة فارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.67 جنيه وللبيع 51.60 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.75 جنيه، وفي بنك الإسكدرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.57 جنيه.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.23 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.61 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.54 جنيه.

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