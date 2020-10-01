مهام مدير المدرسة بالعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صلاحيات مدير المدرسة في العام الدراسي الجديد، وفق الخطة التي وضعها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقليل عدد حضور الطلاب خوفا من الكثافة الطلابية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.وحددت الوزارة في القرار الوزاري الأخير، مهام مدير المدرسة والتي جاءت كالتالي:١- إقامة طابور من عدمه.٢- تحديد جدول الحصص حسب رؤيته بما لا يقل عن الأنصبة الرسمية.٣- فرد الفصول مرة على الأقل فأكثر حسب ميزانيه مدرسته.٤- زمن وتوقيت وموعد الفسحة.٥- تقسيم مجموعات الفصول أيام متتالية أو أيام متصلة.٦- كيفية الإشراف وتطبيقه.٧- ابتكار أساليب مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مدرسته.٨- إذا كانت الكثافة قليلة يلغى يوم السبت وتعمل المدرسة كالعام الماضى.. أما لو الكثافة عالية وجب العمل يوم السبت.