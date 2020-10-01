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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئاسة لبنان تنفي إصابة «عون» بكورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:04 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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نفت الرئاسة اللبنانية اليوم، الأنباء التي تم تداولها بشأن إصابة رئيس الجمهورية ميشال عون بفيروس كورونا.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إن "الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء كورونا لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد.

وكان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، وهو صهر عون، أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم أنه أدخل إلى مستشفى "أوتيل ديو" في العاصمة بيروت لتلقي العلاج إثر نوبة ضيق تنفس جراء أعراض عدوى "كوفيد-19".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40868 حالة.

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