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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان: تعرضنا لضربة صاروخية جديدة من جانب أرمينيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:29 م
ضربة صاروخية
ضربة صاروخية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، تعرض أذربيجان لضربة صاروخية جديدة من داخل أراضي أرمينيا.

وقالت الوزارة، في بيان: "في الساعة 17:28 من يوم 1 أكتوبر تعرضت أراضي أذربيجان من جديد لضربة صاروخية من داخل منطقة غوروسكي في أرمينيا".

وذكر البيان أن الصواريخ الأرمينية "انفجرت على خط الجبهة في منطقة جبرائيل-فضولي" المتاخمة لإقليم قره باغ.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بإقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ"، فيما أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، فرض الأحكام العرفية في البلاد مع تعبئة عسكرية جزئية، مؤكدا أن "الحل الوحيد للقضية يتمثل في انسحاب القوات الأرمنية من إقليم قره باغ و7 مناطق متاخمة تسيطر عليها حاليا وتعتبر محتلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

ومنذ بدء العمليات العسكرية، قالت أذربيجان إنها "حررت عددا من القرى والبلدات الاستراتيجية"، بينما تؤكد أرمينيا أن "الأوضاع في خط الجبهة تحت سيطرة قواتها"، وسط اتهامات متبادلة بتجنيد مسلحين من سوريا للقتال.

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