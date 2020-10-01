رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تنوي دفع مليار دولار للناشرين مقابل محتواهم الإخباري

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:11 م
جوجل
جوجل
وكالات
طباعة
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية ستدفع نحو مليار دولار أمريكي للناشرين مقابل محتواهم الإخباري لمدة 3 سنوات.

أوضحت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، نقلًا عن جوجل، أن هذا قد ينزع فتيل توترات واتهامات موجهة للشركة الأمريكية بهيمنتها على سوق "صناعة الأخبار" في العالم.

وقالت جوجل إنها وقعت اتفاقية لبرنامج الشراكة الإخبارية الجديد مع ما يقرب من 200 وسيلة إخبارية وإعلامية في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل"، سوندار بيتشاي، قوله: "هذا الالتزام المالي - وهو أكبر التزامنا حتى الآن - سيدفع للناشرين لإنشاء محتوى عالي الجودة ورعايته لنوع مختلف من تجربة الأخبار عبر الإنترنت".

وبالفعل أطلقت جوجل خدمة معرض أخبار جوجل في البرازيل وألمانيا، والذي يضم لوحات قصصية تتيح للناشرين تجميع الأخبار بميزات المخططات الزمنية، وستظهر أولا على أخبار جوجل عبر أندرويد وآي أو إس ومحرك بحث جوجل.

ومن بين الوسائل الإعلامية التي تعاقدت غوغل معها صحيفة دير شبيجل الألمانية، وصحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية".

وقالت جوجل إنها تسعى لتوسيع البرنامج ليشمل دول أخرى مثل الهند وبلجيكا وهولندا، من دون أن يشير إذا كانت ستدرج الولايات المتحدة ضمن البرنامج أم لا، وإذا كان دول من الشرق الأوسط ستدمج أم لا.

من جانبه، قال مجلس الناشرين الأوروبيين إن برنامج جوجل الجديد، محاولة لدرء التشريعات والإجراءات الحكومية التي تسعى للحصول على تعويضات من الشركة الأمريكية بسبب هيمنتها على سوق المحتوى الإخباري في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

حبس متهم استولى على 16 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

الصور

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المبانى

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

شعبان يوسف: «هيكل لو لم يكن صحفيًا لكان روائيًا»

بدء حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لـ«الباز» بمؤسسة بتانة

بث مباشر.. حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

عبد الدايم: معرض الإسكندرية للكتاب الأول عربيًا وإفريقيًا بعد جائحة كورونا