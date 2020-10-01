رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أخلاق الأتوبيسات».. كتاب جديد لـ أيمن جبر عن دار النخبة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:54 م
أخلاق الأتوبيسات
أخلاق الأتوبيسات
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع كتاب "أخلاق الأتوبيسات" للكاتب أيمن جبر.

الكتاب صدر في 127 من القطع المتوسط ويحتوي على 32 عنوان لمجموعة من المقالات والخواطر والرؤى تجمع بين الرؤية التحليلية والصياغة الأدبية.

يقول أيمن جبر في مقدمة كتابه: «لنتخيل الإنسان وقد فقد التحكم في أعضائه، تنفلت من يده اللكمات ومن فمه اللعنات ومن قدمه الركلات، ويحجم حين يجب الإقدام، ويَخزل المستغيث، ويُغمض عينه حين تجب الشهادة بالحق، وعقب كل انفلات، يتساءل متحسرا؟ كيف وصل بي الحال لهذا الانحدار. في ذهوله وألمه.. لا تطيب له حياة ولا يُسمى في الأحياء.

لنتخيل نفس الإنسان في جَوف الأتوبيس، ليس وحده! بل في ساعة الذروة وفي أكثر خطوط المواصلات ازدحامًا، وهو يتطوح للأمام والخلف تحت ضغط حركة الركاب الموجية، ريشة في مهب الأجساد المتلاصقة والمتساندة، ولا يفلح في الوصول بيده إلى ركن ركين يتشبث به ليتماسك، الروائح المختلفة والغير عطرة تقتحم أنفه حتى يكاد يختنق، والأجساد مبتلة من غزارة العرق، ويا وقعته السوداء لو ابتلي بمتحرش، أو بسيدة بدينة ترميه شذرا وباتهام! لا شك أنه مهما عانى فسوف يتحمل تلك الدقائق الكثيفة حتى يصل لمحطة الوصول، حتى لو كانت تلك الملحمة هي روتينه اليومي، فهو قنوع بالاجازة الاسبوعية كفاصل ويعود.

ولكن؛ لماذا استمرت حماقات الناس وأنانيتهم وسلبيتهم فاكتظت وتزاحمت وتشابكت؛ المشاعر والأحاسيس.. الأفكار.. النيات.. المخاوف.. الظنون.. الأهداف.. فأصبحت أتوبيسية؟».

يُذكر أن الكاتب صدر له كتاب «فيروس الدروشة» عن دار النخبة.

موضوعات متعلقة

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

الصور

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المباني

image description

الأهالي يضبطون لص دراجات بخارية بكفر البطيخ في دمياط

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«أخلاق الأتوبيسات».. كتاب جديد لـ أيمن جبر عن دار النخبة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس