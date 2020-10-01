«أخلاق الأتوبيسات».. كتاب جديد لـ أيمن جبر عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع كتاب "أخلاق الأتوبيسات" للكاتب أيمن جبر.الكتاب صدر في 127 من القطع المتوسط ويحتوي على 32 عنوان لمجموعة من المقالات والخواطر والرؤى تجمع بين الرؤية التحليلية والصياغة الأدبية.يقول أيمن جبر في مقدمة كتابه: «لنتخيل الإنسان وقد فقد التحكم في أعضائه، تنفلت من يده اللكمات ومن فمه اللعنات ومن قدمه الركلات، ويحجم حين يجب الإقدام، ويَخزل المستغيث، ويُغمض عينه حين تجب الشهادة بالحق، وعقب كل انفلات، يتساءل متحسرا؟ كيف وصل بي الحال لهذا الانحدار. في ذهوله وألمه.. لا تطيب له حياة ولا يُسمى في الأحياء.لنتخيل نفس الإنسان في جَوف الأتوبيس، ليس وحده! بل في ساعة الذروة وفي أكثر خطوط المواصلات ازدحامًا، وهو يتطوح للأمام والخلف تحت ضغط حركة الركاب الموجية، ريشة في مهب الأجساد المتلاصقة والمتساندة، ولا يفلح في الوصول بيده إلى ركن ركين يتشبث به ليتماسك، الروائح المختلفة والغير عطرة تقتحم أنفه حتى يكاد يختنق، والأجساد مبتلة من غزارة العرق، ويا وقعته السوداء لو ابتلي بمتحرش، أو بسيدة بدينة ترميه شذرا وباتهام! لا شك أنه مهما عانى فسوف يتحمل تلك الدقائق الكثيفة حتى يصل لمحطة الوصول، حتى لو كانت تلك الملحمة هي روتينه اليومي، فهو قنوع بالاجازة الاسبوعية كفاصل ويعود.ولكن؛ لماذا استمرت حماقات الناس وأنانيتهم وسلبيتهم فاكتظت وتزاحمت وتشابكت؛ المشاعر والأحاسيس.. الأفكار.. النيات.. المخاوف.. الظنون.. الأهداف.. فأصبحت أتوبيسية؟».يُذكر أن الكاتب صدر له كتاب «فيروس الدروشة» عن دار النخبة.