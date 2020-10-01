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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة تركية: أنقرة فقدت نصف احتياطي النقد الأجنبي في أقل من عام

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:37 م
النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "دنيا فايننس" التركية، أن إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، انخفض بمقدار 739 مليون دولار في أسبوع في ظل محاولاته لدعم الليرة.

وتابعت أنه وفقا للبيانات الاسبوعية من البنك انخفضت الاحتياطيات إلى 42.42 مليار دولار، في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر مقابل 43.159 مليار دولار قبل 7 أيام.

وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي سعى للدفاع عن الليرة مع الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند أقل من التضخم، وانخفض إجمالي احتياطيات البنك لما يقرب من النصف خلال العام الجاري، بعد أن كان يبلغ 81.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وانخفضت الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل العملات الرئيسية هذا الشهر، مع قلق المستثمرين بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي وسعي أصحاب الودائع للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

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