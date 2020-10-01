تحريات مكثفة لكشف غموض مقتل مسن داخل شقته بـ 6 أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحرياتها، لكشف غموض مقتل مسن داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وتم العثور عليه مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، يقيم بمفرده، مصابا بعدة طعنات، وعثر على آثار بعثرة بمحتويات الشقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجاري تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.