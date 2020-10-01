استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بصاروخ في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بصاروخ في محافظة بابل دون وقوع إصابات.وقال المصدر في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "رتلًا لدعم لوجستي للتحالف الدولي، تم استهدافه بصاروخ أصاب إحدى حاويات الرتل دون أن تنفجر ضمن منطقة الشوملي بمحافظة بابل".وأضاف أن الحادث خلف أضرارًا بسيطة ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا، واستمر الرتل بحركته لوجهته.