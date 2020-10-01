حجز صاحب مخبز استولى على 574 ألف جنيه من الدعم بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحجز صاحب مخبز استولى على 574 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على 574 ألفا و857 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.