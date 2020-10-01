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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يقاضى بريطانيا لانتهاكها «بريكست»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الخميس، أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية بريكست.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية، هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين"، مشيرة إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

جاء ذلك بعدما صادق النواب البريطانيون، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون ويشكل تراجعًا جزئيًا عن اتفاق "بريكست"، على الرغم من التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.

ورغم الانقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء الثلاثاء في قراءة ثالثة وأخيرة بتأييد 340 نائبًا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الأسابيع المقبلة.

ودخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الثلاثاء أسبوعا حاسمًا في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علمًا بأن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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