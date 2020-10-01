قبرص تشدد على ضرورة فرض عقوبات على تركيا

أعلنت مصادر دبلوماسية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن أن قبرص ستعارض فرض عقوبات أوروبية على بيلاروسيا إذا لم يتم اتخاذ خطوات ضد تركيا في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل، الخميس، في مناقشات تستمر يومين، وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.قال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بيون، الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بـ"حزم" تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.وأضاف بيون لقناة "فرانس 2" التليفزيونية: "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".