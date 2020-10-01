دير وادى الريان يقبل 10 من طالبي الرهبنة

انتهي الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، من إلباس 10 أخوة من طالبي الرهبنة والمقيمين بمنطقة القديس مكاريوس بوادي الريان الزى الأبيض كطالبي رهبنة.وقالت مطرانية الفيوم في بيان لها: إن طالبي الرهبنة الجدد سوف يؤدون فترة الاختبار بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.ويقع دير وادى الريان ضمن نطاق محمية وادي الريان الطبيعية بالفيوم، والتي كانت ضمن الأماكن التي خرج إليها القمص متى المسكين ليعيش حياة الرهبنة مع تلاميذه في الستينات قبل أن يغادرها، بسبب الفقر الشديد ويذهب لدير السريان بوادي النطرون حتى يستقر به المقام أخيرًا في دار الأنبا مقار، ومن ثم فإن أصبح مؤسس هذا التجمع الرهباني هو القمص اليشع المقاري أحد التلاميذ المقربين لمتى المسكين.