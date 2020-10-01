«تزامنا مع ذكراها الأولى» احتجاجات كبيرة في بغداد

انطلقت احتجاجات كبيرة من العاصمة العراقية بغداد، اعتراضا على سوء المعيشة والأوضاع الاقتصادية والأمنية وسطوة الأحزاب، وذلك تزامنا مع ذكرى الاحتجاجات العراقية في البلاد العام الماضي.وفي ذكرى الثورة، انطلقت احتجاجات مساء الأربعاء، إلى ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد، مطالبة بالحقوق ذاتها، حيث ندد المتظاهرون بعمليات استهداف الناشطين المستمرة منذ سنوات دون توقف، وسط عجز تام من قبل السلطات العراقية في الكشف عن المتورطين الفاعلين.وكذلك أشاروا إلى استمرار خطف الناشط سجاد العراقي المخطوف على يد ميليشيا موالية لإيران في العراق، الذي وقع قبل أيام، ولم يحدث أي جديد في قضيته، وكذلك محاولة استهداف الناشط حسين الغرابي.بدوره، أفاد المحامي حسين الغرابي، وفق لقناة العربية الإخبارية، أن الناشطين فقدوا الأمل في عودة الناشط سجاد العراقي، خصوصا بعد كثرة الوعود التي تلقوها من قبل القوات الحكومية في إطلاق سراحه، مؤكدين أنهم كنشطاء يعرفون الخاطف والجهة التي ينتمي إليها، ويعرفون أفعالها وتوجهاتها.وأضاف الغرابي، أن الحراك الحالي ما هو إلا امتداد للحراك القديم الذي يطالب فيه المحتجون منذ أشهر بإنهاء نظام المحاصصة، وإجراء انتخابات مبكرة بمفوضية مستقلة لغرض الوصول إلى طبقة سياسية مختلفة عن الأحزاب الحالية والرقي بالعراق إلى بلد يليق بشعبه وحضارته.