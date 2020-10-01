أسقف المنيا يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية

يستأنف الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء الفكرية؛ بمشاركة عدد من الأباء الكهنة إلى جانب الشعب القبطي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية".يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.