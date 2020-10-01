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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية محبى الأطرش تحيى الذكرى الـ50 لرحيل «ناصر».. السبت

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
ناصر والأطرش
ناصر والأطرش
ايهاب مصطفى
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تحيي جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، الذكرى الـ 50 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، فى الثامنة من مساء يوم السبت 3 أكتوبر الجارى، بقاعة أولاد العم بالجيزة.

ويشارك فى الحفل الكاتب الصحفي محمد شافعي، والناقد الفني زكى مصطفى، والمؤرخ العسكري اللواء محمد درويش، ويتحدث رئيس الجمعية عن العديد من المواقف الوطنية للموسيقار فريد الأطرش فى خدمة الحركة الوطنية، إلى جانب التحدث عن تكريمات الزعيم جمال عبد الناصر لفريد الأطرش، والتى منها وسام قلادة النيل عام 1962 ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى فى عام 1970.

ويتضمن برنامج الاحتفال عرض مجموعة من الأغاني المصورة للموسيقار فريد الأطرش عن الزعيم جمال عبد الناصر، منها "المارد العربي، حبيب حياتنا كلنا، يا مرحبا بك يا جمال، يا حبيب الشعب العربي"، ويعرض تسجيل نادر لأغنية "حبيبنا يا ناصر" للموسيقار فريد الأطرش التي سجلها بعد 40 يوما من وفاة عبد الناصر.

كما يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات بباقة متنوعة من أشهر ما تغنى به ولحنه الموسيقار فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم الوطنية.
ناصر والأطرش
جمعية محبى الأطرش
ناصر والأطرش
جمعية محبى الأطرش

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