سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-10-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:58 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 1-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أعلنت البورصة لدي الكويت، عن تعطل أعمالها ابتداءً من أمس الأربعاء الموافق 30 سبتمبر، على أن تعاود العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، حداد رسمي لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، وكانت تراجعت كافة مؤشرات بوصة الكويت خلال تعاملات قبيل إعلان الحداد.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والبنك الاهلي المصري، مقابل ارتفاع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي.
ارتفع سعر الدينارالكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه للبيع 51.75، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.66 جنيه وللبيع 51.60، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66.
وفي البنك المصري الخليجي استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.60، كما استقر سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60، أما في البنك الاهلي المصري فسجل الدينار للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.58.
وفي المقابل، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.84 جنيه وللبيع 51.76، كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74.
عالميًا، أعلنت البورصة لدي الكويت، عن تعطل أعمالها ابتداءً من أمس الأربعاء الموافق 30 سبتمبر، على أن تعاود العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، حداد رسمي لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، وكانت تراجعت كافة مؤشرات بوصة الكويت خلال تعاملات قبيل إعلان الحداد.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والبنك الاهلي المصري، مقابل ارتفاع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 1-10-2020
ارتفع سعر الدينارالكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه للبيع 51.75، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.66 جنيه وللبيع 51.60، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66.
أسعار الدينار الكويتي
وفي البنك المصري الخليجي استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.60، كما استقر سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.60، أما في البنك الاهلي المصري فسجل الدينار للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.58.
وفي المقابل، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.84 جنيه وللبيع 51.76، كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74.