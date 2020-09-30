العراق: الهجمات على السفارات في بغداد تستهدف الحكومة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنَّ الهجمات على السفارات المعتمدة في العراق تستهدف الحكومة العراقية.وقال حسين- فى تصريحات له في بغداد اليوم الأربعاء: "الحكومة العراقية غير سعيدة بالقرار المبدئي بانسحاب السفارة الأمريكية لأنه لا يصبُّ في مصلحة البلدين"، مبينًا أنَّ الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية لحماية البعثات الدبلوماسية سواءً في مطار بغداد أو في المنطقة الخضراء.وتوقَّع أن يؤدي انسحاب السفارة الأمريكية من بغداد إلى انسحابات أخرى، معتبرا استهداف البعثات الدبلوماسية في البلاد استهدافا مباشرا للعراق، كما يمثل خطرًا على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق.