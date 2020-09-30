سيدة تستغيث من شقيقها: طردني في الشارع بسبب الميراث

تفحص الأجهزة الأمنية، فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث من شقيقها لتعديه عليها بالضرب والطرد.وقالت السيدة المستغيثة، إنها من مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وأنه عقب وفاة والديها قام شقيقها بطردها بالقوة من شقة والدها وألقاها في الشارع.وأكدت أنها غير متزوجة وأنها في الشارع منذ أسبوع ولا تجد مأوى بسبب شقيقها الذي طردها لطمعه في ميراثها وفي الشقة.وطلبت السيدة المجهولة في الفيديو مساعدتها في العودة لشقة والدها؛ نظرًا لعدم قدرتها على إيجاد مسكن آخر.