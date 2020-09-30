النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:53 م
استعجلت نيابة البساتين الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية الخاصة بسائق سيارة نقل، والمتهم بالتسبب في حادث أدى إلى مصرع 6 أشخاص، أعلى دائرى المعادى.
وأمرت النيابة بأخذ عينة دم منه، لإجراء تحليل مخدرات للسائق وذلك بمعرفة الطب الشرعى، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال مصدر أمنى إن السيارة الميكروباص كانت قادمة من أسيوط وعلى متنها 14 راكبا وسائقا، واصطدمت بسيارة نقل، ما أسفر عن وفاة 10 وإصابة 5 آخرون.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بالقرب من كافور المعادى، وأمر اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأمرت النيابة بأخذ عينة دم منه، لإجراء تحليل مخدرات للسائق وذلك بمعرفة الطب الشرعى، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال مصدر أمنى إن السيارة الميكروباص كانت قادمة من أسيوط وعلى متنها 14 راكبا وسائقا، واصطدمت بسيارة نقل، ما أسفر عن وفاة 10 وإصابة 5 آخرون.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بالقرب من كافور المعادى، وأمر اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.