النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

استعجلت نيابة البساتين الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية الخاصة بسائق سيارة نقل، والمتهم بالتسبب في حادث أدى إلى مصرع 6 أشخاص، أعلى دائرى المعادى.وأمرت النيابة بأخذ عينة دم منه، لإجراء تحليل مخدرات للسائق وذلك بمعرفة الطب الشرعى، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقال مصدر أمنى إن السيارة الميكروباص كانت قادمة من أسيوط وعلى متنها 14 راكبا وسائقا، واصطدمت بسيارة نقل، ما أسفر عن وفاة 10 وإصابة 5 آخرون.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بالقرب من كافور المعادى، وأمر اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.