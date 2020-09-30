غدًا.. شكرى ووزير الخارجية المجرى يوقعان مذكرتى تفاهم

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الخميس، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، بمقر وزارة الخارجية.

ومن المقرر التوقيع على مذكرتي تفاهم وعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين، كما من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

وتتميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر بالتعاون الوثيق الذي يعود إلى سنوات عديدة، وتأتي في إطار حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون سواء مع الدول التى ترتبط تقليديا بعلاقات جيدة مع مصر أو الدول التى تشغل مكانًا متناميًا على خريطة العالم سياسيًا واقتصاديًا بصفتها، أو من خلال انضمامها لتجمعات ومنظمات دولية كما هو الحال بالنسبة للمجر التى انضمت خلال السنوات الأخيرة للاتحاد الأوروبى الذى يعد الشريك التجارى الأكبر لمصر.