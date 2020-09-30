المرصد: شركة تركية تنقل 530 مرتزقًا سوريًا لأذربيجان

وصلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان تم نقلهم من قبل شركات أمنية تركية، حيث تم نقل أكثر من 530 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم أن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا لأذربيجان بلغ 850 مرتزق وسط تحضيرات لنقل مزيد من الدفعات خلال الساعات والأيام المقبلة.وكشف المرصد السوري عن ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة التابعة لتركيا في أذربيجان، حيث ارتفع إلى 3 تعداد القتلى من الجنسية السورية من فصائل ما يسمّى بالجيش الوطني جراء استهدافهم بالرصاص في أذربيجان.وأكد المرصد السوري إقحام المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك أذربيجان، بعد أن كان من المفترض أن تكون مهمتهم فقط حماية حقول النفط.وأوضح المرصد السوري بأن المقاتلين السوريين الواصلين إلى أذربيجان، غالبيتهم الساحقة من المكون التركماني، ذهبوا بذريعة القضية القومية، وسط رفض كبير من الفصائل العربية الموالية لتركيا بإرسال مقاتلين نحو أذربيجان.وكشفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، عن تدفق مرتزقة من سوريا وليبيا إلى إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.ودعت الخارجية الروسية، الأطراف المنخرطة في الصراع إلى عدم استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.وأكدت أرمينيا في وقت سابق إرسال تركيا مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان في حربها على إقليم ناغورني كاراباخ، كما اتهمتها باستهداف الطائرات والقوات الأرمينية.