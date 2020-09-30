النيابة تواجه المتهمين بفيديو التحرش بفتاة أجنبية

واجهت نيابة مدينة نصر الجزئية، الأربعاء، المتهمين بالتحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر بفيديو الواقعة، وأقرّ المتهمون خلال التحقيقات أنهم هم مَن ظهروا بالفيديو، لكنهم لم يعلموا أن أحد الأشخاص قام بتصويرهم.تعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحرّي وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعًا وبمُواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.بتكثيف الجهود أمكن تحديد المجنى عليها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمُناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.