اليمن: ميليشيا الحوثي قتلت 200 مختطف وأسير

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن ميليشيا الحوثي قتلت 200 مختطف وأسير.وأوضح فضائل - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أنهم قدموا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منترو بسويسرا كشفا تفصيليا لـ 158 ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019، مشددا على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بواجبهم في الضغط على ميليشيا الحوثي، لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين.وكانت ميليشيا الحوثي، سلمت قبل يومين، الأسير محمد أحمد الصباري جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب وحشي، وجسد ممزق ومحترق عليه آثار ثقوب وصعق كهربائي في أحدث وأبشع جريمة وحشية من هذا النوع.يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرًا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.