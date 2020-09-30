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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: 139 مهاجرًا يغادرون لألمانيا للتوطين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:05 م
مهاجرًا يغادرون لألمانيا
مهاجرًا يغادرون لألمانيا للتوطين
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أعلنت وزارة الهجرة اليونانية مغادرة 139 شخصًا من طالبي اللجوء الذين كانوا يعيشون بمخيمات مزدحمة على جزر يونانية إلى ألمانيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من التزاحم ونقل المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى.

وأوضحت الوزارة - حسبما أفادت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن من بين مجموعة المهاجرين الذين نُقلوا جوًا إلى خارج البلاد، أطفال يعانون من مشكلات صحية بالغة وأفراد أسرهم المقربين، وكذلك 53 شخصًا من القصر غير المصحوبين بذويهم.

وقال وزير الهجرة اليوناني المناوب، جيورجوس كوموتساكوس، إن رحلة الطيران إلى ألمانيا كانت الأولى لتوطين المهاجرين بعد احتراق أكبر مخيم للاجئين باليونان "موريا"، المعروف بتكدسه والواقع على جزيرة ليسبوس، في وقت سابق الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 26 ألف لاجئ ومهاجر يعيشون في مخيمات على جزر، حيث وصلوا إليها بعد عبورهم للساحل التركي القريب من المنطقة في قوارب تهريب، ويقيم أكثر من نصفهم على جزيرة "ليسبوس" اليونانية.

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