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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الجيزة» تتكفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:54 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية خاصة أبنائنا الطلاب.

ووجه محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذى الإدارات التعليمية بالمحافظة بعمل حصر شامل بأسماء الطلبة غير قادرين على تسديد المصروفات المدرسية بعد إرفاق المستندات والأبحاث الخاصة بكل طالب التي تدل على عدم قدرة الطالب على دفع المصروفات الدراسية؛ لكي تتكفل المحافظة بدفع كافة المصروفات لهؤلاء الطلاب.

أشار "راشد" إلى أن القرار يأتى من منطلق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين محدودى الدخل، وخاصة أمام الطلاب لأداء مقرراتهم الدراسية على أكمل وجه دون أي مشكلات، مشددًا على حظر الإعلان عن أسماء أي طالب من هؤلاء الطلاب حرصًا على مشاعرهم.

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