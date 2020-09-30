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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
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السيسي يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بيوم الاستقلال
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:49 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الكلمات المفتاحية
يوم الاستقلال
بوتسوانا
السيسي
الرئيس السيسي
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