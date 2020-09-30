السيسي يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بيوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

