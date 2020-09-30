موقع التحويل الإلكتروني بين مدارس محافظة الجيزة 2020

يتابع أولياء أمور الطلاب التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الذين قدموا أوراق التحويل إلكترونيا في الفترة من 27 أغسطس لـ5 سبتمبر، النتيجة عبر موقع التحويل الإلكتروني محافظة الجيزة 2020، يرصد التقرير التالي إجراءات التحويل الإلكتروني المتبعة للقضاء على بؤرة الفساد ومافيا التحويلات.





موقع التحويل الالكتروني محافظة الجيزة 2020

أتاحت مديرية التربية والتعليم الاستعلام عن موقع التحويل الإلكتروني محافظة الجيزة 2020، ومتابعة طلبات التحويل لطلاب المدارس بكافة محافظات الجمهورية، المقدمة إلكترونيا عبر الرابط (من هنــــــــــــــــــــــــــا) للقضاء على مافيا التحويلات التي تبيح تلقى التبرعات تحت أى مسمى نظير قبول أوراق التحويل، وتجنب زيادة الكثافات بالفصول للاهتمام بجودة الدارسة.





شروط التحويل بين المدارس بكافة محافظات الجمهورية