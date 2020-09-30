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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع التحويل الإلكتروني بين مدارس محافظة الجيزة 2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:55 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
شيماء حسين
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يتابع أولياء أمور الطلاب التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الذين قدموا أوراق التحويل إلكترونيا في الفترة من 27 أغسطس لـ5 سبتمبر، النتيجة عبر موقع التحويل الإلكتروني محافظة الجيزة 2020، يرصد التقرير التالي إجراءات التحويل الإلكتروني المتبعة للقضاء على بؤرة الفساد ومافيا التحويلات.


موقع التحويل الالكتروني محافظة الجيزة 2020

أتاحت مديرية التربية والتعليم الاستعلام عن موقع التحويل الإلكتروني محافظة الجيزة 2020، ومتابعة طلبات التحويل لطلاب المدارس بكافة محافظات الجمهورية، المقدمة إلكترونيا عبر الرابط (من هنــــــــــــــــــــــــــا) للقضاء على مافيا التحويلات التي تبيح تلقى التبرعات تحت أى مسمى نظير قبول أوراق التحويل، وتجنب زيادة الكثافات بالفصول للاهتمام بجودة الدارسة.


شروط التحويل بين المدارس بكافة محافظات الجمهورية 

- التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى مدارس رسمية لوفاة ولى الأمر أو نقل محل سكن الأسرة أو تغيير محل عمل ولي الأمر في مكان ليس به مدارس خاصة.

- يشترط للتحويل إلى المدارس الرسمية للغات توافر مكان للطالب بفصول المدرسة.

- لا يجوز تحويل الطالب من مدرسة تجري بيها الدراسة باللغة الأجنبية أولى إلا إذا كانت غير متوفرة مدارس بها نفس اللغة الأجنبية التي يدرس بيها الطالب.

- يجوز التحويل بين المدارس الخاصة التي تطبق نفس المناهج التعليمية بشرط كثافة الفصول.

-  يجوز تحويل طلاب المعاهد الأزهرية التي تدرس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدارس إلى المدارس الرسمية للغات في الصفوف المناظرة.


خطوات التحويل بين المدارس إلكترونيا

تسجيل الدخول عبر موقع التحويل الالكتروني محافظة الجيزة 2020.

كتابة اسم الطالب رباعي من واقع شهادة الميلاد.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم باللغة الانجليزية.

صورة من شهادة الميلاد.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب من واقع شهادة الميلاد.

كتابة سن الطالب في أول أكتوبر 2020.

صورة بطاقة ولى الأمر.

اختيار نوع المدرسة المحول منها الطالب ( لغات رسمية ، خاص لغات ... ).

كتابة الإدارة المحول منها الطالب


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كتابة الإدارة أو المديرية المحول منها الطالب.

بيان نجاح الطالب معتمد من الإدارة التعليمية عام 2019 – 2020.

كتابة رقم تليفون الطالب.

كتابة الصف الدراسي.

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