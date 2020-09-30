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الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2020 .. والمميزات الممنوحة للخريجين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:04 م
تنسيق معهد السكة
تنسيق معهد السكة الحديد
شيماء حسين
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يعد المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد بالوردان واحد من أبرز الاختيارات المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية التقنية "دبلوم الفنى الصناعى أقسام الكهرباء والميكانيكا" بنظام"3 سنوات"، والذي يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين المؤهلين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكة الحديد، نرصد في التقرير التالي شروط التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2020.


الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2020

معهد السكة الحديد 2020، متاح في تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "علمي رياضة" ومايعادلها من الشهادات الفنية "الصناعي"، حيث يتم تقديم الأوراق  التالية بمقر المعهد في معهد تدريب وردان:-

1_ طلب التحاق بالمعهد

2- صورة من شهادة الميلاد "كمبيوتر "

3- صورة استمارة النجاح

4- عدد 4 صور حديثة "4*6"


مميزات تمنح لطلاب المعهد الفني لتكولوجيا السكة الحديد :-

يقبل معهد السكة الحديد 2020 الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية وطلاب الثانوية الفنية "الصنايع"، يتم تعيين خريجي المعهد تلقائيا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الطلاب المرشحين للدراسة بالمعهد عبر مكتب التنسيق يخضعون أولا لاختبارات قدرات قبل القبول للتأكد من صالحيتهم للدراسة، تكون الإقامة والإعاشة طول فترة الدراسة بالمعهد وبمصاريف 10 آلاف جنيه، يخضع الطلاب إلى كشف طبي متكامل قبل قبولهم بالمعهد، المعهد تابع لوزارة النقل بإشراف من وزارة التعليم العالي.

 

تنسيق المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد لطلاب الثانوية العامة

معهد السكة الحديد أتاح لطلاب الثانوية العامة لأول مرة من خلال مكتب التنسيق لذلك يتساءل كثير من أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2020، والشعب المؤهلة لدخوله، حيث يقبل المعهد الطلاب من الثانوية العامة من الشعبة الرياضية بنسبة 50% ، بـ 288 درجة، ولطلاب الثانوية الفنية 88% من المجموع الكلي للطالب أو الطالبة، ويقدم الطلاب عن طريق الموقع الخاص بالتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

شروط دخول معهد السكة الحديد بالوردان

حصول الطالب على الحد الأدنى من الخاص بالمعهد، وأن سجتاز الطالب الكشف الطبي المؤهل لدخول المعهد، خضوع الطالب لفترة بحث والتي تكون بشكل داخلي في المعهد، يستقبل المعهد 50 طالبا فقط من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية.


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