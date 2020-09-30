160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية بمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري الذي تقدر تكلفته بقيمة 160 مليون جنيه، وذلك خلال زيارتها لمنطقة شطا ظهر اليوم الأربعاء.واستمعت المحافظ إلى شرح عن المخطط التفصيلي للمشروع الجارى تنفيذه على مساحة 50 ألف متر لعدد 16 منشأة، إذ من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة ومجزر ذى خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير المخلفات "كوك".وأوضحت محافظ دمياط أن الهدف من إنشاء المجزر الذي يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.