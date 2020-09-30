موسكو تدعو باكو ويريفان لوقف إطلاق النار

دعا ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، باكو ويريفان إلى وقف إطلاق النار، وجميع دول المنطقة إلى ضبط النفس.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية في تصريحات، اليوم الأربعاء، "جيشنا يراقب تطور الوضع على خط التماس حيث تستمر العمليات القتالية، ويتم تحليل جميع المعلومات بعناية، كما نسجل جميع التصريحات التي يدلي بها القادة الدوليون، والتي يتم الإدلاء بها على مستوى رفيع، وعلى أعلى مستوى من مختلف بلدان العالم".وأضاف " بيسكوف" أنه لا يؤيد التصريحات، التي تُطلقها تركيا بشأن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، قائلا" نحن لا نتفق معهم، وقد قلت أمس إنه لا حاجة لصب الزيت على النار، ونحن نواصل مناشدة جميع بلدان المنطقة ممارسة ضبط النفس، وندعو بصفة خاصة البلدان الأطراف في الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار".وردا على سؤال عما إذا كان المراقبون الروس أكدوا إسقاط طائرة أرمينية، قال إن "هذه المعلومات ترصد من قبل الجيش" وأنه لا يستطيع أن يتحدث حول هذا الأمر بنفسه.