ترامب يصف بايدن بأنه دمية فى يد اليسار الراديكالى

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب منافسه الديموقراطي جو بايدن بأنّه دمية في يد "اليسار الراديكالي"، معتبرًا أنّه إذا فاز بالانتخابات سيكون رئيسًا ضعيفًا أمام الجريمة والعنف.ومن على منصّة المناظرة في كليفلاند خاطب الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر بولاية أوهايو نائب الرئيس السابق "اليسار الراديكالي يحرّكك بإصبعه كدمية".