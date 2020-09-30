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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباك لفظى بين بايدن وترامب بسبب «الرعاية الصحية»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:21 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
وسام عطية
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وقع اشتباك لفظي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن مع بداية المناظرة بينهما.

جاء ذلك بعد ان اتهم بايدن ترامب بأنه سبب مقتل 5 ملايين من الشعب الأمريكي بسبب منعه لهم من الرعاية الصحية.

وهاجم المرشح الديمقراطي ترامب قائلًا: لم يقدم أي دعم للشعب في المجال الطبي، كما أنه يذب باستمرار، مؤكدًا علي عدم وجود خطة واضحة بل وأنه لا يملك أي خطة للمجال الطبي بشكل خاص وأمريكا بشكل عام.

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