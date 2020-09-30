اشتباك لفظى بين بايدن وترامب بسبب «الرعاية الصحية»

وقع اشتباك لفظي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن مع بداية المناظرة بينهما.جاء ذلك بعد ان اتهم بايدن ترامب بأنه سبب مقتل 5 ملايين من الشعب الأمريكي بسبب منعه لهم من الرعاية الصحية.وهاجم المرشح الديمقراطي ترامب قائلًا: لم يقدم أي دعم للشعب في المجال الطبي، كما أنه يذب باستمرار، مؤكدًا علي عدم وجود خطة واضحة بل وأنه لا يملك أي خطة للمجال الطبي بشكل خاص وأمريكا بشكل عام.