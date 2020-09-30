نيجيريا تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النيجيرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث وفيات.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 58 ألفًا و596 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1114 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.