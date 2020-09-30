«الصحة العالمية» تحقق فى اتهامات لمسئوليها بالاستغلال الجنسى

تعتزم منظمة الصحة العالمية التحقيق في مزاعم بالاستغلال الجنسي من جانب أشخاص تم تحديدهم على أنهم مسئولون صحيون بالمنظمة في الكونغو، وسط المساعي الرامية لوقف تفشي فيروس إيبولا.وذكرت المنظمة الصحة العالمية، في بيان الثلاثاء، أنها "غاضبة" ووعدت بأنه سيتم "التحقيق بدقة" في الاتهامات.وأضاف البيان:"خيانة الأشخاص في المجتمعات التي نخدمها أمر يستحق اللوم نحن لا نتسامح مع مثل هذا السلوك مع أي من موظفينا أو المتعاقدين أو الشركاء أي شخص يتم تحديد تورطه ستتم محاسبته وسيواجه عواقب وخيمة، بما في ذلك الفصل الفوري".يأتي البيان بعد أن أصدر موقع "ذا نيو هيومانيتريان" الإخباري، تقريرا بالتعاون مع مؤسسة رويترز، واتهمت فيه أكثر من 50 امرأة عمال الإغاثة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى غير حكومية تعمل في الكونغو بمطالبتهن بممارسة الجنس مقابل منحهن وظيفة ما، ولم يشر بيان منظمة الصحة العالمية تحديدا إلى التقرير.