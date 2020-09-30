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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

البرازيل تسجل 32 ألف إصابة جديدة بكورونا و863 وفاة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:03 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
الوكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، تسجيل 32058 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 863 حالة وفاة بسبب المرض.

وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142921 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

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