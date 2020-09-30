سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك المصرية
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:09 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 30-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، لليوم الثاني علي التوالي، أغلقت بورصة الكويت أبوابها بختام تعاملات جلسة الثلاثاء علي تراجع كافة مؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% خاسرًا 121.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.19% خاسرًا 135.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.84 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.15% خاسرًا 94.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.51 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.77% خاسرًا 123.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.63 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفع الدينار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري وبنك مصر.
عالميًا، لليوم الثاني علي التوالي، أغلقت بورصة الكويت أبوابها بختام تعاملات جلسة الثلاثاء علي تراجع كافة مؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% خاسرًا 121.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.19% خاسرًا 135.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.84 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.15% خاسرًا 94.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.51 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.77% خاسرًا 123.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.63 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفع الدينار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري وبنك مصر.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 30-9-2020
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.74.
كما واصل الدينار الكويتي تراجعه اليوم الأربعاء في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62، أما في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62.
أسعار الدينار الكويتيوفي المصرف المتحد استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.55جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62.
كما واصل الدينار الكويتي تراجعه اليوم الأربعاء في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62، أما في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62.