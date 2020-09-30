سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 30-9-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.74.



أسعار الدينار الكويتي وفي المصرف المتحد استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.55جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62.



كما واصل الدينار الكويتي تراجعه اليوم الأربعاء في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62، أما في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62.