رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:09 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 30-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، لليوم الثاني علي التوالي، أغلقت بورصة الكويت أبوابها بختام تعاملات جلسة الثلاثاء علي تراجع كافة مؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% خاسرًا 121.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.19% خاسرًا 135.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.84 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.15% خاسرًا 94.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.51 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.77% خاسرًا 123.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.63 نقطة.

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفع الدينار أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 30-9-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.59، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.74.

أسعار الدينار الكويتي

وفي المصرف المتحد استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 48.55جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62.

كما واصل الدينار الكويتي تراجعه اليوم الأربعاء في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62، أما في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.62.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يطلقان برنامج «وعى» لتغيير السلوكيات السلبية

image description

القباج تلتقي بعض رجال الأعمال بأسيوط لدعم برنامج «فرصة»

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية فى إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

«ديزنى» تعتزم تسريح 28 ألف عامل فى المدن الترفيهية

ميسى: أتحمل مسئولية أخطائى

رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى

أيام زمان

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

حسن حماد: ازدادت وتيرة التعصب بعد نهاية عصر المعتزلة

حسن حماد: ماركيوز تبنى عددًا من الفلسفات المادية والمثالية

الليلة.. هشام أصلان يحاور مدحت العدل بصالون الجزويت

حسن حماد: «ماركيوز» لم يكن مفكرًا نظريًا معزولًا عن هموم العصر