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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-9-2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الأربعاء 30-9-2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ووفقًا للتدولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة في سوق تداول العملات المحلية.

و سجل الريال السعودي اليوم استقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم 


سجل الريال فى البنك المركزى 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري بسعر 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

و وصل الريال فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر فى بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

ويغطي الريال السعودي بالذهب حيث انه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة العربية السعودية.

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تفاصيل سعر الريال السعودى اليوم 2020


يشار الي أن الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريالًا، ويرتبط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.


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