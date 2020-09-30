سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-9-2020

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يشار الي أن الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريالًا، ويرتبط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.





