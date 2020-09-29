سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-9-2020
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:35 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-9-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعارالريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:
على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري حيث بلغ متوسط سعره، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر الريال بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سجل الريال فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع،و حقق فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما جاء فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع،و تداول فى البنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال في بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
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على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري حيث بلغ متوسط سعره، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر الريال بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليومسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر، 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع،و استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع،و شهد فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سجل الريال فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع،و حقق فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما جاء فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع،و تداول فى البنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال في بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
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سعر الريال السعودى اليوم
وتتكون العملة السعودية من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.