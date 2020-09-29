سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم

وتتكون العملة السعودية من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

