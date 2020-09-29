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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب خلافات مع زوجته.. حبس شخص هتك عرض 3 أطفال

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:30 م
حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق حبس صاحب فيديو التحرش وهتك عرض 3 أطفال بسيارته في القاهرة الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما واجهته النيابة بأدلة بفيديو الجريمة.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة في واقعة قيام موظف باستدراج طفل لاغتصابه داخل سيارة بالتجمع الأول، على أن المتهم يعمل بشركة قطع غيار شهيرة.

وأضافت التحريات أن المتهم متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ فترة، واستدرج طفل لهتك عرضه منذ فترة قصيرة، ولكن عندما قام الطفل بالصراخ تركه ولاذ بالفرار.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على استدراج طفل عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه داخل سيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده تلقى بلاغ بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة، وبالانتقال والفحص تبين أن موظفا بشركة استدرج طفلا عمره 5 سنوات، وحاول اغتصابه، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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