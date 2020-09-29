مصدر أمني يُكذِّب «إعلام الإرهابية» بشأن ضريبة الدراجات الهوائية

نفى مصدر أمنى ما تداولته إحدى القنوات الفضائية، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله قيام قوات الشرطة بمحافظة أسيوط بفرض رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية.وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، وذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتضليل الرأى العام.