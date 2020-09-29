رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«معركة الدراما الصعيدية».. أمير كرارة يواجه محمد رمضان فمن ينتصر؟

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:28 م
أمير كرارة
أمير كرارة
محمد مجدي
طباعة
يتنافس خلال شهر رمضان المقبل النجميان محمد رمضان وأمير كرارة من خلال عملين دراميين يندرجان تحت نوعية الأعمال الصعيدية، والتي تجد رواجا جماهيريا خاصة خلال عرضها في الماراثون الرمضاني.

ويسعى الثنائي لمحاولة الوصول لقلوب الجمهور خلال أيام الشهر الكريم، وهو ما يجعلهما في منافسة شرسة يحاول كل منهما الوصول للأدوات التي تحقق لهما هذا النجاح.

فأمير كرارة بمسلسله "نسل الأغراب" والذي يعد التجربة الأولى له في عالم الدراما الصعيدية، يمتلك عدة مقومات للنجاح والتي لعل أبرزها تواجد الفنان أحمد السقا الذي لطالما أبدع في الأدوار الصعيدية على المستوى السينمائي والتليفزيوني، والديو بينهما يجعل المشاهد في انتظار رؤيتهما سويًا.

حضور المخرج محمد سامي يعد أيضًا من العوامل التي ترجح تألق كرارة. فالمخرج محمد سامي الذي كتب قصة المسلسل أيضًا، حقق نجاحات عديدة في أغلب الأعمال التي أسندت إليه على المستوى الدرامي والتي جعلته من بين المخرجين المؤثرين في الموسم الرمضاني، من خلال رؤيته الاخراجية التي أثبتت نجاحها مؤخرًا.

حالة الرواج التي أحدثها كرارة مؤخرًا والشعبية الكبيرة التي استطاع تحقيقها مؤخرًا عبر أحداث مسلسل "الاختيار" في العام الماضي وقبلها "كلبش" بأجزائه الثلاثة، جعلته محل أنظار الجمهور في أي عمل يشترك فيه.

وعلى الجانب الآخر يحاول رمضان تحسين الصورة التي قدمها في مسلسله الصعيدي السابق "نسر الصعيد"، بعد الإخفاق الذي شهده العمل على مستوى الإخراج والمحتوى القصصي للعمل، ليحاول رمضان تكرار التجربة بشكل أفضل في مسلسله الجديد "موسى" والذي يتعاون فيه مع المؤلف ناصر عبد الرحمن الذي قدم العمل الصعيدي البارز في الدراما التليفزيونية "جبل الحلال" للنجم الراحل محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج الشاب محمد سلامه والذي يعد هذا العمل أولى أعماله الصعيدية.

أدوات رمضان في الموسم المقبل سيعتمد من خلالها على نجاح عدد من أعماله الصعيدية التي أبرزها "ابن حلال" عام 2014 ولاقى نجاحا كبيرا، وقبلها مشهد العسكري شلبي ضمن أحداث فيلم "رامي الاعتصامي"، الأمر الذي جعل لرمضان قاعدة كبيرة في الأدوار الصعيدية، ليكون عمله المقبل محل أنظار الملايين بعد نجاحاته السابقة في هذه الأدوار.

كما أن لرمضان أدوات جديدة يسعى من خلالها لتغير جلده على مستوى الفنانين المتعاونين معه، حيث يشهد "موسى" تعاون أول لرمضان مع ياسمين رئيس وشيرين رضا، واللتين ستكونان ضمن مفاجآت العمل الرمضاني المقبل.

المنافسة بين كرارة ورمضان ستشهد حالة رواج وانتعاشة فنية درامية خلال أيام الشهر الكريم، خاصة وأن الثنائي انطلقا في التحضيرات الأخيرة التي تسبق انطلاق تصوير عمليهما الجديدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى

الصور

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

image description

«صنع تماثيل للسيسي وآدم».. «المصري» بـ«مدينة الفخار»: «أنحت أي شيء أراه» (فيديو)

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

فنان صيني يطالب ألمانيا ببذل مزيد من الجهود من أجل هونج كونج

تردد قنوات الكويت الرسمية لمتابعة مراسم تأبين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أب يغرق ابنه المعاق ذهنيًا فى البحر طمعًا فى أموال التأمين

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

الحسيني الثقافية ناعية أمير الكويت: كرس حياته لخدمة الأمة

«نقيب المنشدين» ناعيًا أمير الكويت الراحل: رجل التسامح والسلام

«التنمية الثقافية» يؤجل حفل «التنورة» حدادا على أمير الكويت

الميدان للنشر تشارك بـ9 أعمال جديدة في معرض الإسكندرية 2020