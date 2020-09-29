«معركة الدراما الصعيدية».. أمير كرارة يواجه محمد رمضان فمن ينتصر؟

يتنافس خلال شهر رمضان المقبل النجميان محمد رمضان وأمير كرارة من خلال عملين دراميين يندرجان تحت نوعية الأعمال الصعيدية، والتي تجد رواجا جماهيريا خاصة خلال عرضها في الماراثون الرمضاني.ويسعى الثنائي لمحاولة الوصول لقلوب الجمهور خلال أيام الشهر الكريم، وهو ما يجعلهما في منافسة شرسة يحاول كل منهما الوصول للأدوات التي تحقق لهما هذا النجاح.فأمير كرارة بمسلسله "نسل الأغراب" والذي يعد التجربة الأولى له في عالم الدراما الصعيدية، يمتلك عدة مقومات للنجاح والتي لعل أبرزها تواجد الفنان أحمد السقا الذي لطالما أبدع في الأدوار الصعيدية على المستوى السينمائي والتليفزيوني، والديو بينهما يجعل المشاهد في انتظار رؤيتهما سويًا.حضور المخرج محمد سامي يعد أيضًا من العوامل التي ترجح تألق كرارة. فالمخرج محمد سامي الذي كتب قصة المسلسل أيضًا، حقق نجاحات عديدة في أغلب الأعمال التي أسندت إليه على المستوى الدرامي والتي جعلته من بين المخرجين المؤثرين في الموسم الرمضاني، من خلال رؤيته الاخراجية التي أثبتت نجاحها مؤخرًا.حالة الرواج التي أحدثها كرارة مؤخرًا والشعبية الكبيرة التي استطاع تحقيقها مؤخرًا عبر أحداث مسلسل "الاختيار" في العام الماضي وقبلها "كلبش" بأجزائه الثلاثة، جعلته محل أنظار الجمهور في أي عمل يشترك فيه.وعلى الجانب الآخر يحاول رمضان تحسين الصورة التي قدمها في مسلسله الصعيدي السابق "نسر الصعيد"، بعد الإخفاق الذي شهده العمل على مستوى الإخراج والمحتوى القصصي للعمل، ليحاول رمضان تكرار التجربة بشكل أفضل في مسلسله الجديد "موسى" والذي يتعاون فيه مع المؤلف ناصر عبد الرحمن الذي قدم العمل الصعيدي البارز في الدراما التليفزيونية "جبل الحلال" للنجم الراحل محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج الشاب محمد سلامه والذي يعد هذا العمل أولى أعماله الصعيدية.أدوات رمضان في الموسم المقبل سيعتمد من خلالها على نجاح عدد من أعماله الصعيدية التي أبرزها "ابن حلال" عام 2014 ولاقى نجاحا كبيرا، وقبلها مشهد العسكري شلبي ضمن أحداث فيلم "رامي الاعتصامي"، الأمر الذي جعل لرمضان قاعدة كبيرة في الأدوار الصعيدية، ليكون عمله المقبل محل أنظار الملايين بعد نجاحاته السابقة في هذه الأدوار.كما أن لرمضان أدوات جديدة يسعى من خلالها لتغير جلده على مستوى الفنانين المتعاونين معه، حيث يشهد "موسى" تعاون أول لرمضان مع ياسمين رئيس وشيرين رضا، واللتين ستكونان ضمن مفاجآت العمل الرمضاني المقبل.المنافسة بين كرارة ورمضان ستشهد حالة رواج وانتعاشة فنية درامية خلال أيام الشهر الكريم، خاصة وأن الثنائي انطلقا في التحضيرات الأخيرة التي تسبق انطلاق تصوير عمليهما الجديدين.