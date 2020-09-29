حزب الوفد ينعى أمير الكويت: خدم قضايا وطنه
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:18 م
إسلام نصيرطباعة
نعت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، أمير دولة الكويت المغفور له أمير الإنسانية الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسن بدراوي في بيان صادر عنها اليوم: «فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية قائدًا حكيمًا، كانت له العديد من المواقف الشجاعة التي تخدم قضايا وطنه والعالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء».
واختتمت اللجنة بيانها: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية برحمته ويسكنه فسيح الجنات ويلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان».
وذكرت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسن بدراوي في بيان صادر عنها اليوم: «فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية قائدًا حكيمًا، كانت له العديد من المواقف الشجاعة التي تخدم قضايا وطنه والعالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء».
واختتمت اللجنة بيانها: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية برحمته ويسكنه فسيح الجنات ويلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان».