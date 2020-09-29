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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك الأردن: الشيخ الصباح بذل كلّ جهد لوحدة الصف العربى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:12 م
الملك عبد الله
الملك عبد الله
محمد عمر
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أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، عن خالص عزائه في وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، مؤدا أنه بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي.

وقال العاهل الأردني في بيان عبر حسابه على تويتر: "فقدنا اليوم أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا مُحبًّا للأردن الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائدًا استثنائيًا وأميرًا للإنسانية والأخلاق".

وأكد الملك الأردني أن الأمير الراحل كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، مضيفا: "نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التلفزيون الرسمي الكويتي بثه ليذيع آيات من القرآن الكريم.

وأعلنت الكويت في 18 يوليو الماضي نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.

ومنذ 23 يوليو، مكث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.

وأجرى الصباح عام 2019 رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.

وولد الشيخ صباح الأحمد في 16 يونيو عام 1929، ودخل «المدرسة المباركية» ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لا سيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام.

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