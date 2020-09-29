26 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي 14 ألفًا و945 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلًا عن بيان أصدرته وزارة الصحة- أنه بعد إجراء 920 فحصًا تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وأنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل تعافي 104 مصابين، وأن إجمالي الشفاء إلى 12 ألفًا و335 مصابًا، وبلغ إجمالي الوفيات 310 أشخاص، في حين يتلقى 2299 مصابًا علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.