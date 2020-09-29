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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المراغى: معدلات فقدان الوظائف والبطالة تتزايد بسبب كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:20 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
دعاء جابر
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ألقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، كلمة "الاتحاد العالمي للنقابات" في ندوة عن تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودور العمال في مواجهتها، والتي تنظمها منظمة الوحدة النقابية الإفريقية اليوم الثلاثاء، وتحدث فيها قيادات نقابية إفريقية، ومنهم أمين عام المنظمة أرزقي مزهود، وفرنسيس أتولي رئيس المنظمة، رئيس اتحاد عمال كينيا، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن.

بدأ المراغي، بصفته نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، كلمته بالقول، "يسعدني اليوم بأن أشارك معكم أعمال المؤتمر الافتراضي لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية حول الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على العمال باسم اتحاد النقابات العالمي الذي يمثل 90 مليون عضو في 130 دولة، ويضم في عضويته الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يشغل مواقع قيادية فيه، كما أود أن أنقل إليكم التحيات النضالية للزميل جورج مفريكوس الأمين العام للاتحاد".

وأضاف: "جميعنا يرى مدى تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا، حيث قامت الدول بالعديد من الإجراءات التي تراوحت بين إغلاق الحدود والحجر المنزلي للمواطنين وعزل المصابين وقد تضررت اقتصاديات الدول بشدة، وبطبيعة الحال العمال هما الفئات الأكثر تضررًا بهذه الأزمة، خاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، فضلًا عن أن أكثر الأشخاص تأثرًا هم العمال ذوو الأجور المتدنية بالفعل وليست لديهم حماية اجتماعية لائقة ولا بديل للدخل إذا توقف عن العمل، فوفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية خلال الشهور السابقة تزايدت معدلات فقدان الوظائف والبطالة ".

وقال: "ومن هنا يجب علينا كممثلين عن العمال أن نكون صوتًا لهم محافظين عن حقوقهم مثل الحق في التأمين الصحي الشامل والحق في الأجور اللائقة وغيرها من إجراءات الحماية الضرورية للعمال والعاملات والاعتماد على الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة".

وأوضح المراغي، أن تأسس اتحاد النقابات العالمي كان في الثالث من أكتوبر عام 1945، كأول تجمع عالمي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ووحدتها وتعزيز التضامن والنضال من أجل الحريات النقابية، موضحًا أن الاحتفال بالذكرى 75 على تأسيس الاتحاد الشهر المقبل عن طريق تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم للتعبير عن الاستمرار في النضالي والعمل على تحقيق رفاهية الطبقة العاملة وتأكيد دورها فى المشاركة فى اتخاذ القرارات وإصدار التشريعات التي تمس حياتهم اليومية هم وأسرهم.
يجدر بالذكر أن أحدث التقارير الدولية كشفت عن أن الدخل من العمل انخفض على مستوى العالم بنحو 10.7%، وهو ما يساوي 3.5 تريليون دولار، في أول 9 أشهر من عام 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأن الرقم يعادل 5.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في أول 9 أشهر من عام 2019، وأن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة، لا سيما غير الرسميين، تأثروا بعواقب الجائحة على نطاق أوسع من الأزمات السابقة،و أنه في الربع الثاني فقط، فُقدت 495 مليون وظيفة بدوام كامل، ومن المتوقع أن تبلغ في الربع الثالث من 2020 345 مليون وظيفة، و254 مليون وظيفة بدوام كامل في الربع الرابع.

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