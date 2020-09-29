أحدث جلسة تصوير لملكة جمال مصر فى قصر البارون

تألقت ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، آلاء عاطف فى أحدث جلسة تصوير بقصر البارون، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ارتدت "آلاء"، فى قصر البارون الأثري، فستانًا أسود اللون، ذا نقط بيضاء، ونسقت معه حذاء أبيض اللون، حقيبة يد باللون الأحمر، ولم تتكلف فى وضع المكياج، فقط اكتفت بحمرة الشفاه الوردية، وجعلت شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها.وكتبت معلقة على رحلتها الأثرية: "يجب أن تتحدث العمارة عن زمانها ومكانها ولكنها تتوق إلى الخلود"، لتحصد إعجاب الآلاف من متابعيها، وتلاحقها التعليقات الإيجابية عن جمال طلتها.وكانت آلاء عاطف حصدت لقب ملكة جمال مصر لعام 2019- 2020، بعد أن تنافست مع 26 متسابقة أخرى على اللقب فى المسابقة التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، بمشاركة عدد كبير من مشاهير المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتورة أمال رزق كرئيسة لجنة التحكيم، مع 3 سفراء من دول مختلفة، وعدد من ملكات جمال مصر السابقات.ونستعرض فى الصور التالية أحدث جلسة تصوير لملكة جمال مصر 2019- 2020.