ألمانيا تسجل 2089 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 287 ألفا و421 حالة.وأشارت البيانات، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تسجبل 11 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و471 حالة.