«التعاون الإسلامى» تؤكد تضامنها مع السعودية للحفاظ على أمنها

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة مع السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.وأشاد الأمين العام - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.